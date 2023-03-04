В США раскрыли признак шаткого положения ВСУ под Артемовском NYT: генерал Сырский дважды за неделю ездил в Артемовск, что говорит о шатком положении ВСУ

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский дважды за шесть дней посещал Артемовск, что говорит о тяжелом положении украинских войск там, считает обозреватель The New York Times Марк Сантора. По его словам, украинские военные пытаются всеми силами удержать город, однако ВС России отправляют наиболее подготовленных бойцов именно в Артемовск.

В пятницу командующий Сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат в Бахмуте, что свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские войска, цепляющиеся за свои позиции в разрушенном городе, — пишет обозреватель NYT.

Он подчеркнул: несмотря на затяжные и относительно равные бои за Артемовск, в последние недели Россия достигла больших успехов, отрезав украинским военнослужащим все пути снабжения.

Ранее аналитики из Центра изучения войны (ISW) рассказали, что украинские военные готовят план контролируемого отступления из Артемовска. По их данным, бойцы ВСУ разрушили один мост через реку Бахмутовка и второй на трассе Хромово — Бахмут. Эксперты предполагают, что таким образом они пытаются помешать передвижению Вооруженных сил России.