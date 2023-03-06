В США указали на превосходство России в одном вопросе Разведчик США в отставке Риттер: Вашингтон сильно отстает от Москвы в сфере ВПК

Фото: UK Ministry of Defence / Global Look Press

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что США сильно уступают России в оборонной промышленности. Он добавил, Москва не испытывает нехватку оружия и боеприпасов, так как их производство в стране работает круглосуточно. По его словам, Вашингтон ошибочно верит, что он способен одержать стратегическую победу над Россией.

А теперь задайте вопрос: как дела у американской военной промышленности? Производим ли мы оружие двадцать четыре часа в сутки? Развиваем новые заводы? <...> Нет! — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что Запад лишь затягивает конфликт поставками вооружений Украине.

Экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис заявил, что после сдачи Артемовска украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления. Военный эксперт отметил, что Россия успела подготовить значительные оборонительные рубежи в регионе. По его словам, время покажет, «насколько дорого ВСУ обойдется сдача Артемовска». Бывший американский военный при этом не стал называть примерные потери Киева в битве за сохранение контроля над Артемовском.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.