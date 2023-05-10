В США указали на очередной отказ Киеву поставлять один тип вооружений Politico: США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти США не планируют отправлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, пишет Politico со ссылкой на источники. по информации журналистов, Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить данный тип вооружений. В статье отмечается, что Соединенные Штаты обладают небольшим числом подобных ракет.

Наша политика в отношении ATACMS не изменилась. США не будут поставлять ракеты большой дальности Украине, — рассказал собеседник издания.

В США при этом поддержали усилия западных партнеров по отправке Киеву ракеты большой дальности. Источник Politico добавил, что вместо ракет Украина получит от США системы ЗРК Patriot и боеприпасы.

Ранее стало известно, что США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки российских вооруженных сил. USA Today сообщило, что Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.