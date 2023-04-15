В США указали на ложь Пентагона о битве за Артемовск Экс-разведчик США Риттер: Пентагон намеренно скрывает ключевое значение битвы за Артемовск

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал журналисту Стивену Гарднеру, что глава Пентагона Ллойд Остин намеренно не говорит о ключевом значении сражения за Артемовск. Он подчеркнул, что министр обороны США «не дурак и знает правду». По его словам, сложно недооценивать битву, в которую какая-либо армия бросает 30 процентов боеспособного личного состава.

Ллойд Остин знает правду, он не дурак. Его советники — высококлассные военные профессионалы, которые понимают, что если какая-то армия бросает 30 процентов боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте, — сказал Риттер.

Он добавил, что согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским в его оценке того, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Запад начнет подталкивать Киев к миру с Россией.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые бои за последние десять лет. По словам военного, российские военные продолжают сосредотачивать усилия на Артемовске. Он при этом не стал называть потери ВСУ в боях с ВС РФ.