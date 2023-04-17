В США указали на ложь Байдена по Украине Fox News: данные в секретных документах Пентагона расходятся со словами Байдена

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Американский полковник в отставке Роберт Магиннис рассказал телеканалу Fox News, что президент США Джо Байден скрывает реальную роль Вашингтона в конфликте на Украине и ситуация в этом направлении развивается не по планам Белого дома. Он обратился к Байдену с призывом рассказать американскому народу правду о происходящем.

Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу? — сказал Магиннис.

По его словам, американцев больше волнует вопрос о том, насколько США реально вовлечены в конфликте на Украине.

Ранее 21-летний Джек Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона 13 апреля. Известно, что он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились некоторые несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Только спустя время документы оказались на других форумах, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.