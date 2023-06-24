В США указали на итог контрнаступления Зеленского Бывший разведчик Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ

Фото: Marcus Golejewski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер рассказал YouTube-каналу Judging Freedom, что Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ. Военный отметил, что украинский лидер разными способами пытался убедить Запад в успехе операции, так как в Вильнюсе пройдет саммит стран НАТО, где Украина станет главной темой. По его словам, контрнаступление ВСУ являлось исключительно политическим решением.

Если приехать в Вильнюс 11 июля, в день, когда стартует саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <...>, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл войну, — сказал Риттер.

Он добавил, что в этом аспекте проигравшей будет не только Украина, но и коллективный Запад.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении Киев отправил много наемников. По его словам, в рядах украинских военных звучат французский и польский языки. Среди мобилизованных украинских военнослужащих панические настроения, добавил Ганчев, многие готовы сдаться в плен, но не знают как «из-за загрядотрядов».