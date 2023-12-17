В США указали на перемену отношения Запада к Зеленскому RS: Запад поменял тон в общении с Зеленским на тему военной помощи

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Владимир Зеленский

Запад поменял тон в общении с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пытается убедить партнеров продолжать оказывать ему военную помощь, пишет американское издание Responsible Statecraft (RS). Автор публикации отмечает, что Киев рискует потерять поддержку из-за позиции правых скептиков.

Просьбы Зеленского о помощи вызвали совсем другой отклик, чем на Рождество в прошлом году, когда доверие к киевской армии было на историческом максимуме. На этот раз украинский лидер на каждом шагу оказался в бою с тенью с правыми скептиками относительно помощи Украине, — указал автор статьи.

Как пишет RS, Зеленский, который в течение недели успел посетить Аргентину, США и Норвегию, выступил с ясным посланием: у Украины есть шанс вытеснить Россию, но лишь при устойчивой поддержке Запада. Но даже президент США Джо Байден изменил позицию в вопросе помощи Киеву.

Если раньше он обещал оказывать поддержку «столько, сколько потребуется», то теперь пообещал лишь вооружить «столько, сколько сможем», — отметил журналист.

Главным препятствием для будущей помощи со стороны США автор назвал позицию республиканцев по данному вопросу. В частности, Зеленский столкнулся со спикером Майком Джонсоном, который после встречи с ним подверг критике подход Байдена к конфликту на Украине.

Ранее The Washington Post сообщила, что президента Украины Владимира Зеленского втянули в ожесточенный внутриполитический спор во время его визита в Вашингтон. Речь идет о борьбе между демократами и республиканцами на фоне предстоящих выборов президента, «жертвой» которой стал украинский лидер.