В США удивились террору ВСУ над жителями Донбасса Журналист Кредико: жители США получают односторонние репортажи Киева о Донбассе

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский радиоведущий, сатирик и активист Ренди Кредико рассказал РИА Новости, что ВСУ бьют по гражданским объектам в Донецке, чтобы терроризировать население. Он добавил, что лично посетил город, чтобы проверить достоверность западных сюжетов о происходящем в регионе. Он отметил, что на Западе СМИ вообще не затрагивают тему обстрелов столицы Донецкой Народной Республики.

Я живу в США, и мы получаем только односторонние репортажи, и в основном из Киева, а не отсюда. Решил, что приеду и сам все увижу. И, как и сегодня, я видел, откуда летят эти бомбы, откуда их запускали украинские силы по мирному населению. Вы не увидите этого в The New York Times или CNN, — заявил Кредико.

Он добавил, что восхитился стойкостью жителей Донецка, которые, по его словам, борются за свои права уже больше восьми лет.

Утром 9 апреля украинские военные обстреляли село Тишанка Белгородской области. В результате атаки повреждения получили четыре частных домовладения. Пострадавших нет.

Ранее при обстреле ВСУ в селе Архангельское Шебекина были частично разрушены сельскохозяйственные постройки, а также убиты десять голов крупного рогатого скота. Были разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка.

С конца февраля власти Белгородской области по требованию жителей решают вопрос о переселении жителей приграничных с Украиной районов в безопасные места. Люди устраивали несколько народных сходов, и администрации поселений приняли решение о переселении.