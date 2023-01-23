В США связали «падение Киева» с нападением Китая на Тайвань Сенатор Маккол: при падении Украины власти Китая нападут на Тайвань

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Американский сенатор-республиканец Майкл Маккол заявил, что после окончания специальной военной операции России на Украине власти КНР могут вторгнуться на Тайвань. По его словам, это произойдет при «падении» Киева. При этом Маккол считает, что по окончании СВО Москва усилит взаимодействие с Ираном и Северной Кореей, передает телеканал CNN.

Если Украина падет, глава Китая Си Цзиньпин собирается вторгнуться на Тайвань. Иран начнет размещать беспилотники в Крыму, а Северная Корея — артиллерию в России, — заявил сенатор.

Как заметил республиканец, американские власти еще не понимают, что в настоящий момент «поставлено на карту».

Ранее ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс заявил, что отказ Германии и Соединенных Штатов в поставке танков Leopard 2 и Abrams украинским военным может привести к скорой победе России в военном конфликте. По его мнению, если Украина будет обладать тяжелым вооружением для самообороны, Россия не станет расширять периметр боевых действий. Он подчеркнул, что в случае провала второго шанса у Украины не будет.

Как сказал Джонс, стратегия красной линии серьезно подорвала боеспособность Украины. По его мнению, сейчас необходимо передать ВСУ всю необходимую военную технику.