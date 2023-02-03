В США суд постановил конфисковать средства российского бизнесмена Reuters: США конфискуют средства главы «Царьграда» Малофеева для восстановления Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Global Look Press

Окружной суд в США постановил изъять почти 5,5 миллиона долларов, связанных с российским предпринимателем, председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым, сообщает Reuters. По данным агентства, это стало первым постановлением в США о конфискации активов РФ с начала СВО.

Решение окружного судьи США Пола Гардефа в федеральном суде Манхэттена стало первым постановлением о конфискации активов российского олигарха Малофеева с тех пор, как Министерство юстиции в 2022 году создало целевую группу, — сказано в публикации.

В статье приводится заявление Минюста США, согласно которому Малофеев «нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать работу СМИ в Европе, которые имеют прокремлевскую направленность».

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас ранее заявил, что в случае изъятия своей госсобственности за рубежом Россия может предпринять ответные шаги, в том числе запустить конфискацию иностранных активов. Он добавил, что Конституция РФ не позволит конфисковать активы физлиц.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую можно будет направить в помощь Украине. Он подчеркнул, что следует продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти. Мишель также предположил, что власти ЕС будут развивать дискуссии по вопросу конфискации российских активов, несмотря на юридические препятствия.