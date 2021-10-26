В США стало известно о главном преимуществе Путина

Президент России Владимир Путин стремится объединить страну, создавая культурное поле. Об этом в своей статье для журнала Foreign Affairs рассказала бывшая советница экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл. По её мнению, это является важным отличием Путиным и желавшим ему подражать Трампом.

Хилл отметила, что российский лидер стремится продвигать единую синтетическую российскую культуру и идентичность для преодоления внутренних конфликтов прошлого, которые дестабилизировали и способствовали разрушению как Российской империи, так и Советского Союза.

То, что Путин стремится к единой России, в то время как Трамп хотел, чтобы за время своего пребывания у власти было много Америк, — это больше, чем просто различие в политических стилях: это критически важный момент, — подчеркнула Хилл.

Комментируя подробности встречи бывшего американского лидера с своим российским коллегой в Хельсинки в 2018 году, она рассказала, что Трамп был сбит с толку вопросами журналистов о вмешательстве России в президентскую гонку. Она отметила, что подобные вопросы препятствовали произвести благоприятное впечатление на Путина, а также подготовить благоприятную почву для дальнейших переговоров.

Ранее высказывание Путина, назвавшего преступлением против человечности смену пола у детей, поддержали читатели американского сайта Breitbart. Пользователи, в частности, приветствовали «взрослый» тон заявления российского лидера.

Владимир Путин высказался на тему трансгендеров во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер назвал чудовищной ситуацию, при которой детям навязывают мнение, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. Подобные действия Путин сравнил с преступлением против человечности и заявил, что навязанные решения способны сломать детям жизнь.