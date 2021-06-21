Сестра Ким Чен Ына рассказала об ошибочных ожиданиях США от КНДР

Сестра лидера Северной Кореи и чиновник от правящей партии страны Ким Ё Чжон считает, что США обладает неправильными ожиданиями от КНДР. Её слова приводит ЦТАК.

Ожидание, которое они выбрали, — ошибочный путь, повергло бы их в ещё большее разочарование, — заявила политик.

Так Ким Ё Чжон отреагировала на слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который увидел в речи Ким Чен Ына «интересный сигнал» по отношению к США. Она пояснила, что всё зависит от интерпретации и в Вашингтоне так интерпретируют позицию Пхеньяна, чтобы утешить самих себя.

Ранее глава Белого дома Джо Байден продлил санкции против КНДР. В письме политика представителям американского парламента говорится, что необычайную угрозу Соединённым Штатам представляет угроза распространения на Корейском полуострове материалов, пригодных для создания ядерного оружия. Таким образом северокорейская политика приводит к дестабилизации ситуации в регионе, именно поэтому необходимо продолжить режим санкций против КНДР.