В США спрогнозировали скорое бегство Зеленского с Украины Бывший разведчик США Риттер: Зеленский сбежит с Украины, чтобы не быть убитым бойцами ВСУ

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил на своем YouTube канале, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени сбежит из страны, чтобы не быть убитым украинскими бойцами. Он добавил, что в случае, если глава Украины останется в стране, то он рискует погибнуть от прямого удара российской армии или от рук собственных военных из-за политической нестабильности. Он отметил, что Киев терпит поражение в конфликте.

Если он останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара российской армии, либо от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране, — сказал Риттер.

По его словам, Зеленский сможет наладить нормальную жизнь на Западе, если докажет в суде, что не совершал военных преступлений.

17 марта врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие продолжают продвигаться вглубь промзоны в Артемовске, им удалось закрепиться в здании АЗОМ. По его словам, там шли ожесточенные бои.

15 марта Гагин заявлял, что российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.