В США спрогнозировали реакцию Вашингтона на гибель своего бойца на Украине Экс-офицер Пентагона Коффлер: Вашингтон не ответит на гибель своего бойца на Украине

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер рассказала телеканалу Fox News, что Вашингтон в случае гибели своего солдата на Украине не станет наносить ответные удары по России. По мнению эксперта, ни один американский лидер не рассматривал бы боевые действия против России. Он подчеркнула, что для этого Москва должна была бы «целенаправленно убить сотни американцев».

Эксперт по России не считает, что Вашингтон будет отвечать на гибель американского бойца на Украине, — сказано в публикации.

Она при этом уточнила, что этот вопрос является поводом для беспокойства в Пентагоне.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки составили порядка 610 военнослужащих. На Донецком направлении, где основные бои сосредоточены в районе Артемовска, потери противника за сутки превысили 450 военных, отметили в ведомстве.

Бывший офицер спецназа и разведчик Анатолий Матвийчук ранее заявил, что на Украину перед началом контрнаступления могут отправиться десятки тысяч солдат, мобилизованных в Европе. Кроме того, Польша готова послать 20 тысяч человек на помощь Киеву, отметил он.