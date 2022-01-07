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В США спрогнозировали исход противостояния НАТО и России в Прибалтике

18:31, 07 января 2022
В США спрогнозировали исход противостояния НАТО и России в Прибалтике Истребитель F-35 Фото: US Navy/Global Look Press
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В случае вооружённого противостояния НАТО и России в Прибалтике значительная роль будет отведена американским истребителям пятого поколения F-35. Их применение должно остановить продвижение российских войск, а также позволит нанести массированный удар по территории РФ. Об этом бывший эксперт Пентагона Крис Осборн написал в своей статье, опубликованной изданием The National Interest.

Он отметил, что некоторые европейские страны уже имеют на вооружении F-35. Речь, в частности, идёт о Дании, Нидерландах, Норвегии и Польше. Решение о закупках истребителей также приняли Финляндия и Швейцария.

По словам автора статьи, F-35 значительно расширяют возможности США и их союзников по «сдерживанию и уничтожению» сил России на севере Европы. Он также добавил, что авиацию сухопутного базирования в случае конфликта поддержат самолёты, размещённые на авианосцах США.

Ранее китайское издание Baijiahao затруднилось назвать победителя в гипотетической войне между США и Россией. Автор статьи отметил, что Штаты превосходят РФ по количеству самолётов, однако они не располагают такими уникальными машинами, как, например, бомбардировщик Ту-160. Россия уступает США по числу надводных кораблей, но при этом имеет на вооружении современные атомные подлодки.

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