Акции протеста против Google прошли в США

https://static.news.ru/photo/571835a4-3a2b-11eb-bc37-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Акции протеста с призывом к американской корпорации Google перестать посягать на свободу слова и нарушать законодательство прошли в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Москве. Участники поддержали русских владельцев аккаунтов, ставших жертвами необоснованных санкций со стороны компании.

Протестующие против действий американской компании вышли с плакатами: «Google, убирайся из берлоги русского медведя», «Работаешь в России — соблюдай российские законы» и «У нас тут свобода слова!».

Американские активисты поддержали и пострадавших от действий Google в России, где остро встала проблема блокировки неугодных мнений. Так, целые каналы средств массовой информации блокировали на YouTube. Кроме того, ограничения вводились в Facebook, сообщает «Царьград». При этом телеканал тоже оказался в списке пострадавших.

Как правило, жертвами цензуры от Google становятся российские каналы с патриотическим контентом. Восстановить их уже невозможно. При этом информацию, нарушающую российское законодательство, администрация компании не удаляет. Кроме того, организаторы акции пожаловались на то, что Google навязывает трансгуманистическую повестку своим пользователям.

Как писал NEWS.ru, «Царьград» обратился в Московский арбитражный суд после того, как видеохостинг YouTube, принадлежащий Google Ltd, без предупреждения заблокировал канал российского СМИ и удалил все материалы, обосновав это решение нормативами американского законодательства. Однако, утверждают представители «Царьграда», американские законы не действуют на территории РФ.