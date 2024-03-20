В США сообщили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183 Reuters: 17 марта осуществлен пятый пуск прототипа американской ракеты AGM-183

Фото: Paolo Bovo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане, 17 марта был осуществлен успешный пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля» в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), пишет Reuters со ссылкой на распространенное заявление ВМС США. Этот запуск стал уже пятым испытанием прототипа данного вида оружия.

В отчете ведомства сказано, что старт позволил собрать «ценные данные» о возможностях ракеты. Детали испытаний опубликованы не будут, но американские ВВС отметили, что добивались расширения диапазона программы гиперзвуковых вооружений.

Предыдущий запуск AGM-183 состоялся в августе 2023 года. Неизвестно, насколько успешным он был. При этом Пентагон считает программу ARROW многообещающей. Разработкой баллистической ракеты воздушного базирования, оснащенной гиперзвуковым планирующим блоком AGM-183 ARRW, занимается американская компания Lockheed Martin.

В конце февраля стало известно о провальном пуске британской ракеты Trident. Полковник армии Британии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон подчеркнул, что работоспособность этой системы вызывает глубокое беспокойство, а также подрывает позиции страны в условиях «угрозы обмена ядерными ударами с Россией».