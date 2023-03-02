В США сообщили о «таинственном флоте», который помогает РФ продавать нефть CNN: в мире растет флот «таинственных танкеров», которые помогают РФ экспортировать нефть

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Российская нефть экспортируется по всему земному шару в обход санкций с помощью «таинственных танкеров», количество которых постоянно растет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что размер флота оценивается инсайдерами примерно в 600 судов, что составляет около 10% от мирового количества крупных танкеров. Журналисты подчеркнули, что информации о владельцах танкеров нет.

В мире растет флот «таинственных танкеров», которые экспортируют российскую нефть в обход санкций. Инсайдеры отрасли оценивают размер этого «теневого» флота примерно в 600 судов, или около 10% от мирового количества крупных танкеров, — сказано в публикации.

По информации издания, Москва фактически заменила европейский рынок на азиатский и практически вышла на уровень января 2022 года по поставкам нефти.

В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил, что мартовское сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки будет способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях действующих санкций. Вице-премьер также отметил, что на данный момент Россия полностью продает весь объем производимой нефти, и подчеркнул, что российские нефтяники не просили разрешить поставки с соблюдением потолка цен.