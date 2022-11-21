В США сообщили о ловушке, в которую Украина направила НАТО TAC: сообщения Киева о ракетах в Польше загнали НАТО в ловушку

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«Преднамеренная дезинформация Вашингтона» со стороны руководства Украины и Польши после недавнего инцидента с падением ракеты на территории Польши «загнала НАТО в ловушку». Такое мнение высказывают авторы издания The American Conservative. По их мнению, данный эпизод дает повод пересмотреть ряд обязательств Альянса.

Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства Альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно, — отмечается в материале.

Авторы отмечают, что чем больше становится НАТО, тем более несвободен лидер блока — США. Государству все труднее действовать в собственных интересах, в результате Вашингтон рискует своей безопасностью ради защиты партнеров в Восточной Европе. Последние же, как говорится в материале, «страстно стремятся к тотальной войне» с Россией.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.

Украинский президент Владимир Зеленский изначально выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять».

Впоследствии Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен на 100%. Он отметил, что самое важное на данный момент — это провести расследование.