Госсекретарь США сообщил о готовности поддержать «нормандский формат»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии заявил, что Соединённые Штаты готовы поддержать возобновление работы «нормандского формата» и не принимать в нём участия, трансляция конференции велась на сайте Госдепа США. Отдельно Блинкен отметил, что женевские консультации с Лавровым, назначенные на 21 января, должны будут показать, существуют ли варианты дипломатического решения кризиса вокруг Украины или нет.

Мы говорили, если есть что-то, что мы можем сделать, чтобы поддержать эти усилия для дальнейшей работы, мы готовы это сделать. Не путём подключения, а поддержкой, коммуникацией, если это будет полезно, — сказал Блинкен.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок также сообщила, что Германия и Франция приложат все усилия для возобновления работы «нормандского формата». Она также отметила важность продолжения переговоров в Совете Россия — НАТО. Она подчеркнула, что продолжение переговоров в рамках Совета является хорошим и важным сигналом на фоне безмолвия последних двух лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве.

Блинкен перед встречей заявлял, что в США не подготовили письменный ответ по гарантиям безопасности. По его словам, у Соединённых Штатов нет чёткого понимания о том, какие требования России являются ключевыми. Госсекретарь также отметил, что некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.