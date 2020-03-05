https://static.news.ru/photo/3ccf153c-5f20-11ea-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

В США нет достаточного количества тестов на коронавирус. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс.

У нас нет сегодня достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый будущий спрос, — цитирует его Daily Mail.

Отмечается, что Пенс ранее заявлял, что власти готовы тестировать всех желающих и что в будущем будет возможность тестировать до 1 миллиона человек еженедельно.

Первый случай заражения новым типом коронавируса был зафиксирован в Штатах 21 января. Директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье тогда заявила, что вероятность распространения заболевания в стране низка. 5 марта в США зарегистрировано уже около сотни случаев коронавируса, 11 человек умерли.

NEWS.ru сообщал, что Сенат США выделит $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом.