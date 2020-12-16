В США сообщили, что модельер Нюгард заманивал женщин в сексуальное рабство

https://static.news.ru/photo/d6e53e24-3f9b-11eb-846e-fa163e074e61_660.jpg Петер Нюгард Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

В деле о 57 изнасилованиях, в которых обвиняется канадский модельер и миллиардер Петер Нюгард, появился новый поворот. Минюст США сообщил, что многих своих жертв в течение долгих лет Нюгард держал в сексуальном рабстве.

Ранее стало известно, что Нюгард арестован по обвинениям в многочисленных изнасилованиях — сообщалось, что он начал совершать преступления ещё в 1977 году, когда двум из его жертв было по 14 лет. Но большая часть его надругательств над женщинами пришлась на период с 1995 по 2020 год. Как говорится в сообщении американского Минюста, модельер использовал все свои финансовые возможности, влияние и связи, чтобы контролировать женщин ради своего сексуального удовлетворения, а также удовлетворения своих друзей. Он следил за жертвами и всячески ограничивал их перемещения, а некоторых даже накачивал наркотиками, чтобы склонить к близости.

Однако на этом история не заканчивается. Как сообщает Vice.com со ссылкой на адвоката потерпевших Лизу Хаба, в общей сложности претензии к миллиардеру предъявляют 84 женщины, среди которых есть и несовершеннолетние на момент надругательств. Коллективный иск в его адрес включает в себя подробное описание его преступлений со стороны жертв, половине из которых в период, когда Нюгард совершал преступления, было 14–15 лет.

Масла в огонь подлили заявления его сына Кая. Оказывается, когда он и его брат были подростками, подруга Нюгарда по его прямому указанию совершила над ними акты сексуального насилия, чтобы лишить невинности. Кай признаётся, что сейчас чувствует облегчение.

Я в восторге от того, что он вынужден предстать перед судом и пройти через судебные процедуры, что он не уедет с кучей денег куда-нибудь в офшор. Моя душа разрывалась, когда я слышал доказательства против него — а я так долго был любящим и преданным сыном. Я не получаю никакого удовольствия от того, что происходит с моим собственным отцом, это разрушает меня. И мне больно, когда я вижу, как раскрывается вторая личность моего отца — личина монстра. Но в то же время я испытываю эмоции, которые перекрывают эту боль, — заявил Кай Нюгард в интервью CBC.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что суд в Токио признал Такахиро Сираиси виновным в убийствах девяти человек, расчленении тел жертв и хранении останков. 30-летнего мужчину приговорили к смертной казни. Убийства осуждённый совершил в 2017 году.