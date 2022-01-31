В США сообщили о готовности развернуть войска в Восточной Европе

Постпред США при НАТО Джулиан Смит в интервью Bloomberg TV заявил, что Соединённые Штаты готовы держать свои войска в состоянии боевой готовности, а также могут оперативно разместить их в Восточной Европе в случае необходимости.

Вашингтон продолжает поддерживать диалог с Москвой, несмотря на проблемные отношения в настоящее время. Однако в случае эскалации США могут быстро разместить войска в Восточной Европе, — сообщил Смит.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недавно на брифинге сообщила, что у президента США Джо Байдена нет интереса и желания отправлять американские войска на Украину. Принятое ранее решение о приведении 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу Псаки объяснила поддержкой стран «восточного фланга» НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе готовы к диалогу с Россией касательно ситуации вокруг Украины. Однако в случае нападения РФ на своего соседа против Москвы будут введены серьёзные санкции. В НАТО также готовы предоставить помощь Украине, чтобы поддержать её право на самозащиту, подчеркнул он.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил во время телефонного разговора с главнокомандующим украинскими вооружёнными силами Валерием Залужным, что политика Вашингтона направлена на поддержку независимой Украины и её целей. Украину в военном ведомстве Соединённых Штатов назвали страной, играющей критическую роль в поддержании мира и стабильности в Европе.