В США расстреляли посетителей ночного клуба

В американском городе Уичито (штат Канзас) произошла стрельба в ночном клубе. Как минимум, один человек, по предварительным данным, погиб. Ещё семеро получили ранения, сообщает телекомпания NBC.

Отмечается , что мужчина в возрасте приблизительно 30 лет был выдворен из заведения за неприличное поведение. После этого он вернулся с улицы и открыл беспорядочную стрельбу. Злоумышленник убежал, и на данный момент его местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида малолетний ребёнок нашёл заряженный пистолет отца и смертельно ранил свою мать Шейлу Линн в голову.

21-летняя женщина вела беседу в сервисе видеосвязи Zoom, когда вдруг после хлопка упала с кресла. Была вызвана полиция. Силовики обнаружили тяжело раненную в голову мать двоих детей. Пистолет лежал на полу. СМИ поясняет, что оружие заряженным оставил отец детей. К сожалению, нейрохирурги не смогли спасти пострадавшую.

Прокуратура не нашла оснований для возбуждения дела. После трагедии полиция Флориды напомнила, что если есть оружие, то следует соблюдать меры предосторожности и хранить его разряженным и взаперти.