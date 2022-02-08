В США сенатор раскритиковал Шольца за уход от ответов по «СП — 2»

Член комитета сената США по международным делам сенатор-демократ Крис Мёрфи раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отсутствие прямого ответа на вопрос по «Северному потоку — 2». Главу ФРГ спрашивали, будет ли остановлен газопровод в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает CNN.

Я бы предпочёл, чтобы немцы публично сказали то, что они сказали в частном порядке, — заявил Мёрфи.

При этом отмечается, что официально Шольц не делал подобных заявлений, но сенатор подчеркнул, что готовность поддержать инициативу Штатов выражалась в личном разговоре. При этом Мёрфи также ушёл от прямого ответа на вопрос, известно ли ему о конкретных случаях таких разговоров. Он отметил, что предпочитает «верить на слово» администрации президента США.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что против России могут быть введены жёсткие и масштабные санкции. Со стороны Запада меры окажутся согласованными и едиными. При этом он уклонился от ответа на вопрос, готов ли он пообещать, что «Северный поток — 2» будет остановлен. Шольц только повторил, что Запад предпримет «общие шаги».