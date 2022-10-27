В США сделали прогноз по Украине на 2024 год FT: в 2024 году интересы Киева и Вашингтона разойдутся из-за выборов президента в США

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В США к 2024 году беспокойство о судьбе Украины может отойти на второй план в связи с подготовкой к президентским выборам в стране. Такое мнение высказал обозреватель издания Financial Times Эдвард Люс. Он отметил, что экономика США, по мнению большинства экономистов, в 2023 году войдет в рецессию, что создаст серьезную угрозу шансам демократов победить представителя Республиканской партии на выборах главы государства.

Республиканцы в конгрессе будут работать в тандеме с рецессией, чтобы омрачить сгущающиеся над Байденом предвыборные тучи. По мере приближения часа расплаты в 2024 году судьба Украины отойдет на второй план по сравнению с будущим Америки, — написал Люс.

Он полагает, что интересы Вашингтона и Киева начнут расходиться по мере приближения года президентских выборов в США. Также Люс отметил, что финансовая помощь Украине способствует росту инфляции в Штатах. Обозреватель считает, что к настоящему моменту так называемый пик западного единства уже достигнут, при этом США сталкиваются с «экзистенциальной проверкой демократии на прочность», а потому «чем горячее становится американская политика, тем больше соблазн заморозить украинскую».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить свою помощь стране в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Дипломат назвал несправедливыми заявления о том, что такое может произойти. Он выразил надежду на то, что властям в Киеве получится исправить эту ситуацию.

В Белом доме забеспокоились возможной потерей контроля демократов над конгрессом по итогам выборов, которые пройдут 8 ноября. Отмечается, что оптимизм в администрации Байдена уменьшился после результатов промежуточных выборов. Во многих штатах заметно лидируют кандидаты от Республиканской партии. Демократы опасаются, что многие принятые ранее меры могут быть отменены республиканским конгрессом.