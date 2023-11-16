В США сделали неожиданное заявление о Зеленском Экс-агент ЦРУ Джиральди: Зеленский единственный хочет продолжать конфликт

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Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, единственный на Украине хочет продолжать военный конфликт в его нынешней форме, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он указал на то, что поддержка Киева со стороны Запада рушится, потому что она всегда была неустойчивой.

Зеленский, возможно, остался единственным среди высокопоставленных украинских чиновников, кто хочет продолжать военные действия в их текущем виде, — предположил Джиральди.

Он уверен, что украинский лидер не хочет перемирия, возможно, по личным причинам. Однако, как пояснил эксперт, тот заблуждается, поскольку США уже переключили свою поддержку на Ближний Восток.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор с Россией в 2022 году по указанию США. Таким образом он отреагировал на слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что американцы совсем не хотели компромисса между Киевом и Москвой.

Как пояснил Шредер, власти Украины не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года, поскольку им это не позволил Вашингтон. По его мнению, это произошло из-за уверенности американцев в том, что они сумеют «сдержать русских». По словам политика, в том же году Украина обращалась к нему с просьбой о посредничестве в отношениях с Кремлем, однако переговоры сорвались.