В США считают причастным к взлому Colonial Pipeline хакера из РФ
В США считают причастным к взлому Colonial Pipeline задержанного в РФ хакера
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:27, 15 января 2022
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press
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Вашингтон приветствует шаги, предпринятые руководством России для борьбы с хакерскими группировками на своей территории. Один из задержанных хакеров группировки REvil предположительно имел отношение к взлому американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, заявила чиновница Белого дома в беседе с РИА Новости.
Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль предпринимает шаги в правоохранительной сфере для борьбы с вредоносной деятельностью, исходящей с... территории [России], — отметила высокопоставленная представительница Белого дома.
Она добавила, что задержанных хакеров следует судить не только за предыдущие преступления, но и «ради предотвращения будущих».
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал участника кибербанды REvil Романа Муромского до 13 марта. Группировка получила известность после обвинений в масштабных атаках на американские компании. Задержание её участников произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству.