18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В США считают причастным к взлому Colonial Pipeline хакера из РФ

В США считают причастным к взлому Colonial Pipeline задержанного в РФ хакера
02:27, 15 января 2022
В США считают причастным к взлому Colonial Pipeline хакера из РФ Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вашингтон приветствует шаги, предпринятые руководством России для борьбы с хакерскими группировками на своей территории. Один из задержанных хакеров группировки REvil предположительно имел отношение к взлому американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, заявила чиновница Белого дома в беседе с РИА Новости.

Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль предпринимает шаги в правоохранительной сфере для борьбы с вредоносной деятельностью, исходящей с... территории [России], — отметила высокопоставленная представительница Белого дома.

Она добавила, что задержанных хакеров следует судить не только за предыдущие преступления, но и «ради предотвращения будущих».

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал участника кибербанды REvil Романа Муромского до 13 марта. Группировка получила известность после обвинений в масштабных атаках на американские компании. Задержание её участников произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео