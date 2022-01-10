В США считают, что Украина должна иметь шанс вступить в НАТО

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что позиция США по Украине не изменилась после консультаций с Москвой в Женеве. В Вашингтоне по-прежнему считают, что Киев должен иметь шанс вступить в НАТО, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Россия в конце 2021 года обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Присоединение Украины к Альянсу в Москве назвали одной из красных линий.

Наша позиция по данному вопросу не изменилась. НАТО следует политике открытых дверей. Любая страна, которая стремится стать членом НАТО, должна иметь такую возможность. Украина является нашим партнёром, мы находимся с ней в постоянном контакте, — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне готовы заслушать от России любые предложения, но обсуждать станут не все из них, заявил Нед Прайс. Комментируя итоги состоявшихся в Женеве консультаций между Россией и США, он пояснил, что одним из таких вопросов является «политика открытых дверей» НАТО.