Звезда рестлинга из США сменила пол

https://static.news.ru/photo/b9456118-688c-11eb-a2d4-96000091f725_660.jpg Фото: gabetuft/instagram.com

Звезда WWE, 42-летний рестлер Тайлер Рекс (настоящее имя Гейб Тафт) объявил о смене пола. Об этом он написал в своём Instagram.

Я больше не боюсь. Теперь я могу с уверенностью сказать, что люблю себя такой, какая я есть, — написал он.

При этом рестлер сменил имя с Гейб на Габби. Публичный каминг-аут он сопроводил фотографией. В кадре он сидит рядом с зеркалом, где можно разглядеть его в бытность звезды WWE. В своём заявлении Тафт отмечает, что пользуется поддержкой своей жены и детей.

Сообщается, что Рекс выступал до 2012 года, после чего ушёл, сказав, что хочет проводить больше времени с семьёй. За время участия в боях он использовал четыре прозвища: Икс-Фактор, Ти-Рекс, Страшный Разрушитель и Угрожающий Пещерный Человек. При этом он добился чемпионства регионального отделения организации во Флориде.

Как писал NEWS.ru, американским трансгендерам снова позволят служить в армии. Новый президент демократ Джо Байден подпишет в ближайшее время соответствующий указ, отменив запрет своего предшественника Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила телеканалу NBC на первом пресс-брифинге, что эта инициатива была в списке обещаний Байдена и является одной из первоочередных.