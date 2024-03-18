США решили признать реальность победы Путина на выборах Салливан: Вашингтон будет работать с Путиным исходя из реальности

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Джейк Салливан

Реальность заключается в том, что Владимир Путин победил на президентских выборах в России, отметил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Выступая на брифинге для журналистов, он подчеркнул, что Вашингтон будет действовать исходя из этого.

Реaльность тaковa, что Путин — президент России, и нaм приходилось иметь дело с этой реaльностью нa фоне всего [конфликтa] нa Укрaине <...>, других шaгов, противоречaщих интересaм СШA, которые мы видели со стороны этого президентa и РФ под его руководством. И мы продолжим рaботaть, исходя из этой реaльности, — пояснил Салливан.

Он добавил, что исход российских выборов «не был непредсказуемым» и с точки зрения Соединенных Штатов «не отвечал никаким стандартам свободы и справедливости». Помощник президента США уточнил, что администрация поддерживает контакты с российскими властями на высоком уровне ради возможного обмена заключенными.

Салливан пояснил, что в верхах обсуждается возможность обмена обвиняемого в РФ в шпионаже Эвана Гершковича и осужденного за это же Пола Уилана. По его словам, Белый дом будет прилагать все усилия для их освобождения.

Помощник американского президента также подтвердил, что США не собираются отправлять военных на Украину, несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Я не могу говорить за президентa Мaкронa. Рaзумеется, он продолжaет публично отстaивать свои тезисы. И, рaзумеется, у него есть все прaвa поступaть тaким образом, — добавил Салливан.

Заместитель Салливана Ведант Пател на брифинге подчеркнул, что Белый дом понимает: Путин победил на выборах, но поздравлять его власти Штатов не собираются.

Ранее стало известно, что Владимир Путин набрал 87,38% голосов на выборах президента РФ по итогам обработки 100% бюллетеней.