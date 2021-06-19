В США решили не считать Россию «плохими парнями»

Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

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На юго-западе Ирана упал вертолёт с избирательными урнами для голосования на выборах президента. Один человек погиб, ещё 11 получили ранения, сообщает IRIB.

В районе Ахмадфадале около Дизфуля разбился вертолёт, перевозивший урны для голосования, — заявил губернатор провинции Хузестан Касем Солеймани Даштаки. Выборы президента Ирана прошли 18 июня. Два кандидата уже поздравили с...