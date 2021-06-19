В США решили не считать Россию «плохими парнями»

https://static.news.ru/photo/f5a5901a-d0ec-11eb-84f3-96000091f725_660.jpgВладимир Путин, Джо БайденФото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press
Сотрудничество с Россией является наиболее важным для национальной безопасности США, чтобы двухсторонний контакт был налажен следует перестать демонизировать Россию и причислять её к лагерю «плохих парней». Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического Фонда оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис, сообщает издание 19fortyfive.
Мы в Америке должны избегать естественной склонности бросить Россию в лагерь «плохих парней» по принципу «всё или ничего», согласно которому оскорбительное или неприемлемое поведение используется, чтобы охарактеризовать их как неисправимо плохих или враждебных нам во всех областях, — заявил Дэвис.
По его словам, Штатам следует работать вместе с Россией, продвигая интересы Вашингтона. Это поможет избежать перспектив ядерной войны.
16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели в Женеве совместный саммит. На нём они решили продолжить переговоры по стратегической стабильности. После мероприятия политики провели каждый свою пресс-конференцию. Читатели сайта Fox News раскритиковали главу Белого дома. Они посчитали, что он выглядел неубедительным в отличие от Владимира Путина и показал себя при общении с журналистами не с лучшей стороны. Издание Slate сообщило, что Байден теряет политическую поддержку среди республиканцев, при этом у представителей партии растёт симпатия к Владимиру Путину.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram