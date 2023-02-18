В США решили нажиться на Украине Конгрессмен Смит: США снова вооружат Украину после завершения спецоперации

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что правительство страны собирается поставлять вооружение Украине даже в случае завершения специальной военной операции (СВО), пишет Politico. Он добавил, что Вашингтон хочет заключить соглашение с Киевом до окончания конфликта, которое бы обеспечило поставки вооружения даже после завершения СВО.

Реальный вопрос заключается в том, сможем ли мы получить гарантии безопасности для Украины, которые позволили бы нам и странам-партнерам продолжать обучать и вооружать ее, — сказал Смит.

Он выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут захватить Крым военным путем.

Глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев ранее заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.

Издание Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне написало, что американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений.