В США решают, как побыстрее передать российские активы Украине Глава Минфина США Йеллен: в Вашингтоне обсуждаются механизмы передачи российских активов Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Соединенных Штатов ищут механизмы, которые позволят передать замороженные российские активы украинской стороне, заявила в интервью CNN министр финансов страны Джанет Йеллен. По ее мнению, Москва обязательно должна заплатить Киеву за ущерб, причиненный в ходе боевых действий. Она утверждает, что все мировое сообщество ждет момента передачи активов Украине.

Это ответственность, которую, я думаю, мировое сообщество ожидает от России. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, — сказала Йеллен.

При этом она признала, что действующие юридические ограничения не позволяют странам Запада распоряжаться российскими активами.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ писало о планах Еврокомиссии вернуть замороженные активы Банка России по завершении конфликта на Украине. По информации газеты, Европа не против использования российских активов для восстановления Украины, однако этому мешает «юридическая преграда».

По мнению главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергея Бондарева, выводы Еврокомиссии можно расценивать как намек на подготовку к перемирию. Он заявил, что Запад устал от непрекращающихся боевых действий на Украине и сейчас ищет пути к скорейшему завершению конфликта.