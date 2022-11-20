В США развеяли миф об амбициях Путина Политолог Миршаймер: у Путина нет имперских амбиций, в украинском кризисе виновны США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, начиная военную операцию на Украине, не был движим имперскими амбициями, как считает большинство в США, заявил в интервью американскому журналу The New Yorker политолог Джон Миршаймер. По его словам, Кремль вступил в конфликт из-за попыток западных стран загнать страну в угол.

Общепринятое мнение в Соединенных Штатах состоит в том, что речь идет не о политике баланса сил и на самом деле Путин — империалист, заинтересованный в завоевании Украины с целью сделать ее частью большой России. Я не думаю, что это так. Не думаю, что у него были или есть имперские амбиции. Его мотивирует страх перед тем, что Украина станет частью НАТО, — сказал Миршаймер.

Политолог также подчеркнул, что есть много свидетельств того, что именно расширение НАТО и желание превратить Украину в «западный бастион» на границе с Россией побудили президента РФ к началу военной операции.

При этом политолог отметил, что Путин неоднократно давал понять, что Москва не может допустить превращения Украины в оплот Запада. По его словам, для РФ подобный вариант развития был угрозой экзистенциального характера.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что итог конфликта на Украине станет одним из факторов, которые определят будущее в сфере безопасности в XXI веке. Он также отметил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет угрозу для страны.