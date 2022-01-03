В США рассказали, зачем стране нужно ядерное оружие

Ядерный арсенал США сохраняется ради обеспечения безопасности в мире, заявил представитель Государственного департамента страны в интервью Politico. Он добавил, что с помощью ядерного оружия Вашингтон сохраняет суверенитет страны и её партнёров.

Мы сохраняем ядерное оружие не для того, чтобы вести и выигрывать войны. Мы обладаем им для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или хотя бы угрожать её применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, с целью подрыва ценностей, безопасности и суверенитета Соединённых Штатов, их союзников и партнёров, — сообщили в Госдепе.

Известно, что нынешняя администрация проводит работу над новой стратегией США в области ядерных вооружений. Последний раз подобный документ был обнародован в феврале 2018 года.

Ранее лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Отмечается, что страны считают это первоочередной ответственностью и будут работать для совместного снижения стратегических рисков. Документ появился на сайте Кремля.