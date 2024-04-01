В США рассказали, почему ВСУ вынуждены отступать Полковник ВВС США Лейтон: продвижение ВС России вынуждает ВСУ отступать

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Продвижение ВС России вынуждает Вооруженные силы Украины сильнее отступать, заявил в интервью CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. По его словам, армия России постепенно вытесняет украинских солдат и формирует новую линию фронта.

У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки. <...> Это также может случится в районе города Харьков, — подчеркнул он.

Лейтон указал, что самая сложная ситуация для ВСУ сложилась в районе Авдеевки и Харькова. Он уверен, что ВСУ придется занять новые позиции, отступив перед российскими бойцами.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя высказывание Илона Маска о вероятной потере Украиной всех черноморских территорий, заявил, что контрнаступление ВСУ стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. Бизнесмен считает, что безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона и привела к нынешнему положению Украины, поэтому доверять людям в Белом доме больше нельзя.