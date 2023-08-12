В США рассказали об усталости Польши от украинского конфликта WP: в Польше устали от конфликта на Украине экономически и морально

Фото: МО Украины

В Польше устали от украинского конфликта. Об этом свидетельствует обострение отношений между Варшавой и Киевом из-за транзита зерна, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что ситуация на Украине истощила Польшу как в экономическом, так и моральном плане.

Авторы статьи отметили, что ссоры с союзниками не идут на пользу Украине, поскольку именно от них зависит ее существование.

Трения также выявили то балансирование, с которым сталкивается Украина, пытаясь согласовать свои насущные потребности с нуждами своих соседей и сторонников — союзников, от которых сейчас зависит само существование Киева, — говорится в статье.

Ранее польский публицист и политолог Ян Матковский заявил, что Киев ведет себя с Варшавой по-хамски. По его мнению, это происходит потому, что источником власти на Украине стал олигархат.

В Варшаве уверены, что отношения с Киевом в последние месяцы ухудшились из-за высказываний украинских политиков. Так, спорным вопросом стал отказ Польши открыть границу для зерна с Украины. В Киеве такое решение назвали популизмом. В Варшаве ответили, что уже и так много помогают Киеву и имеют право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.