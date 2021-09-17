В США рассказали об условиях продажи F-22 Японии и Израилю

В США рассказали о возможном начале продажи первого в мире истребителя пятого поколения F-22 Raptor таким союзникам, как Япония и Израиль, при условии завершения производства самолёта для себя, сообщает The Drive. Также издание уточняет, что имелся ещё один вариант истребителя, предусматривающий двухлетнюю паузу в его производстве.

По информации издания, F-22 Raptor получил три группы систем, одна из которых включала усовершенствованное управление двухмерным вектором тяги и возможность истребителя перемещаться на сверхзвуковой скорости в крейсерском режиме.

Издание отмечает технологии, которые могли быть включены в экспортный F-22 Raptor и были внедрены в F-35 Lightning II. Однако США не допустили бы локализации производства этого истребителя, а программное обеспечение было бы полностью закрытым для покупателей.

Ранее в США высказали опасения в связи со скорым вводом в строй в России новейшего истребителя Су-75 Checkmate. Сравнив российскую машину и аналоги из других ведущих государств, американские эксперты обнаружили серьёзное отставание конкурентов от Су-75 в ряде ключевых параметров. Аппарат в состоянии нести более семи тонн полезной нагрузки и развивать скорость 1900 километров в час. Самое главное — он невидим для радаров.