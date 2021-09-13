В США рассказали об «уловке» России с «Северным потоком — 2»

Россия ведёт «газовую игру» за «Северный поток — 2», и США не могут позволить себе игнорировать её «уловку». Об этом в журнале National Interest пишет обозреватель Николас Гроздев.

По мнению журналиста, Европа может стать жертвой энергетического кризиса из-за Вашингтона. Не исключено, что подобное развитие ситуации сыграет на руку Москве. Публицист отметил, что в настоящее время РФ экспортирует через Украину ровно такой объём газа, который предусмотрен соглашением с Германией.

Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят её сертифицировать «Северный поток — 2» и запустить его в эксплуатацию, — пишет Николас Гроздев.

По мнению автора, США пошли на соглашение с ФРГ по газопроводу «во имя трансатлантической солидарности» и потому могут попросить европейских партнёров согласиться на экономические убытки ради совместного противодействия Китаю.

Идея заключилась в том, что ущерб европейским экономикам из-за действий США в отношении трубопровода может свести на нет попытки потребовать дополнительных жертв в борьбе с Китаем, — резюмирует публицист.

Ранее экс-глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что цены на газ в Европе этой зимой будут высокими. Дело в том, что уровень заполнения подземных хранилищ крайне низок, поэтому даже ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может не спасти ситуацию.