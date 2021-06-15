В США рассказали об «обмане» СССР ради строительства самолёта Blackbird

https://static.news.ru/photo/283cf6ee-cdc8-11eb-b441-96000091f725_660.jpg Lockheed SR-71 Blackbird Фото: USAF / Judson Brohmer/Public domain/wikipedia.org

Советский Союз невольно «помог» США создать сверхзвуковой самолёт-разведчик SR-71 Blackbird. Об этом пишет журналист Тревор Филсет. Его слова приводит National Interest.

По мнению автора статьи, Blackbird стал символом мощи американских ВВС. Однако США не стоит приписывать заслуги только себе, потому что ключевую роль в создании самолёта-разведчика сыграл СССР. Сначала SR-71 производили из алюминия, но этот металл не справлялся с высокой температурой. Разработчики начали использовать титан, потому что он сочетает в себе лёгкость и прочность. В США не было достаточного запаса данного металла, а СССР активно его экспортировал. В результате ЦРУ «обмануло» СССР и провело операцию по тайной скупке этого металла, используя подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников.

Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолётов, он бы точно его не продавал, — отметил Филсет.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным «врагом» российских истребителей пятого поколения Су-57 в случае их покупки Алжиром станут марокканские F-16 Fighting Falcon американского производства. В публикации польского портала Defence24, ссылающегося на африканскую прессу, говорится, что Вашингтон намерен продать Рабату 25 самолётов F-16 Fighting Falcon. Кроме того, в планы Марокко входит модернизация 23 таких же истребителей.