В США рассказали о желании талибов иметь авиасообщение с внешним миром

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что захватившие Афганистан талибы хотят иметь в распоряжении работающий аэропорт в Кабуле. По этому вопросу они контактируют с Вашингтоном, сообщает РИА Новости.

В настоящее время аэропорт находится под контролем военных США и их союзников, которые используют его для вывоза из Афганистана своих и местных граждан.

Как раз на этом фронте у нас идут дискуссии с талибами. Они дали нам понять в недвусмысленных выражениях, что хотят иметь функционирующий коммерческий аэропорт, — пояснил Прайс.

Он уточнил, что одним из условий, с которыми Белый дом увязывает сохранение авиасообщения Афганистана с внешним миром, являются бессрочные гарантии беспрепятственного проезда в аэропорт для всех желающих покинуть страну.

Ранее стало известно, что уже три ребёнка родились на эвакуационных рейсах из Афганистана. Об этом заявил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс. На брифинге в Пентагоне офицер отметил, что это только те случаи, о которых он знает.