В США рассказали о «странной» выходке Зеленского

Украинцев удивило решение президента страны Владимира Зеленского представить план трансформации Украины американским экспертам. Об этом в статье для журнала National Interest пишет обозреватель Мелинда Харинг.

Как отметила Харинг, советник Зеленского Тимофей Милованов впервые продемонстрировал публике информацию на трёх слайдах, касающуюся физической безопасности, энергетической безопасности, инфраструктуры и экономического роста.

Автор материала посчитала странным, что для оглашения данных украинское руководство выбрало западных экспертов, а не граждан своей страны.

Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности, — подчеркнула Харинг.

После презентации Зеленский стал указывать на необходимость инвестиций в страну — обозреватель посчитала такой пассаж неуместным, поскольку его слушателями были не представители бизнес-элиты, а «бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие».

В ходе своего визита в США Зеленский принял участие в презентации плана трансформации Украины, которая прошла в Национальной библиотеке Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. По словам главы государства, данный план определяет развитие страны как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба». Для реализации заложенных в план проектов требуется $277 млрд.