В США рассказали о разобранном состоянии американской армии

https://static.news.ru/photo/91269998-b104-11eb-9808-96000091f725_660.jpg Фото: Lance Cpl. Brandon Aultman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Недостаточное финансирование оборонного сектора США обернётся для страны крахом в случае крупного военного конфликта. Об этом заявила старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд, сообщает The National Interest.

Она отметила , что состояние армии США сегодня вызывает тревогу, поскольку большинство военной техники устарело, а имеющейся на вооружении не хватает.

Большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад. Количество часов налёта у пилотов ВВС поставило бы под сомнение их компетентность во времена холодной войны, — подчеркнула Вуд.

При этом она считает, что «конкуренты» США за последнее время много инвестировали в вооружённые силы, новое оборудование и передовые технологии. Вуд выразила обеспокоенность тем, что и союзники США «позволили своим армиям ослабнуть», в настоящее время они практически не смогут помочь в случае кризиса.

Если, например, Китай и США вступят в войну за Тайвань и Китай победит, вряд ли Пекин согласится дать Соединённым Штатам время перевести дух, перегруппироваться, а затем начать войну во второй раз. То же самое можно сказать и о противостоянии США с Ираном, если он нападет на Израиль, или о противостоянии с Россией, если она решит отрезать наших балтийских союзников от остальной Европы, — указала Вуд.

По её мнению, администрация Байдена и демократическое большинство в конгрессе заблуждаются, когда думают, что основные противники Америки будут ждать, пока США решат внутренние проблемы и модернизируют армию.

Ранее стало известно, что готовность американских войск к ведению боевых действий снизилась из-за участия США в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты США. Авторы отчёта оценили боеготовность американской армии с 2017 по 2019 год. По их данным, больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников — Китая и России.