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В США рассказали о разобранном состоянии американской армии

23:20, 09 мая 2021
Фото: Lance Cpl. Brandon Aultman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Недостаточное финансирование оборонного сектора США обернётся для страны крахом в случае крупного военного конфликта. Об этом заявила старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд, сообщает The National Interest.

Она отметила, что состояние армии США сегодня вызывает тревогу, поскольку большинство военной техники устарело, а имеющейся на вооружении не хватает.

Большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад. Количество часов налёта у пилотов ВВС поставило бы под сомнение их компетентность во времена холодной войны, — подчеркнула Вуд.

При этом она считает, что «конкуренты» США за последнее время много инвестировали в вооружённые силы, новое оборудование и передовые технологии. Вуд выразила обеспокоенность тем, что и союзники США «позволили своим армиям ослабнуть», в настоящее время они практически не смогут помочь в случае кризиса.

Если, например, Китай и США вступят в войну за Тайвань и Китай победит, вряд ли Пекин согласится дать Соединённым Штатам время перевести дух, перегруппироваться, а затем начать войну во второй раз. То же самое можно сказать и о противостоянии США с Ираном, если он нападет на Израиль, или о противостоянии с Россией, если она решит отрезать наших балтийских союзников от остальной Европы, — указала Вуд.

По её мнению, администрация Байдена и демократическое большинство в конгрессе заблуждаются, когда думают, что основные противники Америки будут ждать, пока США решат внутренние проблемы и модернизируют армию.

Ранее стало известно, что готовность американских войск к ведению боевых действий снизилась из-за участия США в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты США. Авторы отчёта оценили боеготовность американской армии с 2017 по 2019 год. По их данным, больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников — Китая и России.

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