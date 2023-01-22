В США рассказали о проблемах с потолком цен на нефтепродукты из России Глава Минфина США Йеллен: ввод потолка цен на российские нефтепродукты оказался сложнее

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что установление новых потолков цен на российские нефтепродукты оказалось не таким простым, как ожидалось, передает агентство Reuters. Глава ведомства добавила, что в Минфине упорно работают на реализацией поставленных целей. Она при этом уточнила, что непрерывные поставки российского дизельного топлива на рынок должны быть обеспечены.

Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей... Знаете, всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану, но мы тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, с которыми сможем достичь того же, чего мы достигли с нефтью, — сказала Йеллен.

Отмечается, что введение потолка цен на российские нефтепродукты произойдет после отказа ЕС от их закупок и запрета союзом их перевозку морским путем.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель пожаловался, что с каждым разом принятие новых санкций в отношении России сложнее. По его словам, чем дальше, тем больше возникает споров вокруг новых ограничений. Тем не менее, несмотря на сложности, ЕС продолжит рассматривать новые пакеты ограничений, заявил он.