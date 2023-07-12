Стало известно, какое смертоносное оружие Россия применяет против ВСУ 19FortyFive: Россия применяет смертоносные дроны-камикадзе, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Дроны-камикадзе стали предпочтительным видом оружия для России, считает обозреватель американского издания 19FortyFive Майя Карлин. По ее словам, эти БПЛА используются для подавления контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Москва в значительной степени полагается на свой арсенал смертоносных дронов-камикадзе, чтобы замедлить контрнаступление Украины, — говорится в материале.

Обозреватель указала на то, что российские дроны — это один из самых современных видов оружия. Карлин отметила, что БПЛА используются для нанесения ударов по военной инфраструктуре Украины.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что количество закупаемого оружия и техники увеличилось в 2023 году более чем в пять раз. По его словам, с марта 2022-го этот показатель вырос в 1,8 раза. В частности, он отметил, что поставки в армию беспилотников типа «Орлан» увеличились в 53 раза.

5 июля российский оператор FPV-дрона потопил в Днепре быстроходный катер ВСУ. В Сети было опубликовано видео уничтожения судна и удара по диверсантам у Антоновского моста.