В США рассказали о поставках Украине «Стингеров» времен войны в Афганистане CNN: Запад поставляет Украине ПЗРК «Стингер» времен войны СССР в Афганистане

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад поставляет на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», которыми снабжал вооруженную оппозицию Афганистана в ходе ее противостояния с советскими войсками, сообщает CNN со ссылкой на украинских военных. В издании подчеркнули, что данное вооружение на десятки лет старше, чем некоторые из военнослужащих ВСУ.

Украинские военные [из подразделений] ПВО рассказали, <...> что открывали ящики с отправленными Западом ПЗРК «Стингер», которые датируются войной <...> против советских войск в Афганистане, — говорится в сообщении.

Американский ПЗРК «Стингер» предназначен для уничтожения авиации — самолетов, вертолетов, а также беспилотников различных типов. Комплекс разработан корпорацией General Dynamics и принят на вооружение в 1981 году. Во второй половине 1980-х годов США поставляли эти ПЗРК в Афганистан.

Издание Reuters ранее рассказало о тактике ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Украинские военные роют окопы и возводят баррикады, подготавливая оборонительные позиции. Таким образом, утверждают авторы материала, Киев намеревается выдержать наступление Вооруженных сил России, а также восстановить силы.