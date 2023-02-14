В США рассказали о последствиях потери Артемовска для Зеленского WSJ:потеря Артемовска грозит Зеленскому подрывом международного доверия

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Поражение ВСУ в боях за Артемовск может обернуться для президента Украины Владимира Зеленского утратой доверия как в своей стране, так и за ее пределами, пишет американская газета The Wall Street Journal. Ранее украинский лидер заявил, что приказал военным в Артемовске держаться до получения необходимого западного оружия.

Сражение за город дорого обходится Киеву; это может подорвать доверие к администрации президента Зеленского как внутри страны, так и на международной арене, — говорится в статье.

Автор добавил, что взятие Артемовска российскими войсками под свой контроль новый импульс спецоперации.

Ранее СМИ США предположили, что ВСУ в скором времени могут сдать Артемовск. По мнению журналистов, косвенным признаком предстоящего отступления украинских войск является введение ими запрета на въезд в город гражданских лиц.

Мнение о скором взятии Артемовска российскими войсками высказал на прошлой неделе экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он отметил, что за город идет тяжелые бои, но их итог предрешен. С ним согласился член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, к властям Украины уже начинает приходить осознание того, что они потеряют Артемовск.