В США рассказали, как Украина заплатит за вступление в НАТО Foreign Policy: вступление в НАТО ухудшит позиции Украины

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Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Решение о принятии Украины в НАТО не только приведет к затягиванию конфликта, но и поставит Киев в гораздо более худшее положение, чем когда-либо до этого, заявил аналитик и профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для Foreign Policy. По словам эксперта, членство в Альянсе не следует рассматривать в качестве «волшебного щита».

Увеличение помощи улучшит переговорную позицию Киева, когда начнутся серьезные дискуссии. <...> Тем не менее вступление Украины в НАТО в настоящее время — плохая затея, которая затянет войну и со временем поставит Киев в еще более плохое положение, — уверен профессор.

Как пояснил Уолт, в первую очередь Украина до сих пор не соответствует необходимым для вступления в Североатлантический альянс условиям — в стране высокий уровень коррупции, а выборы отложены на неопределенный срок. Также специалист заявил, что сейчас Украина проигрывает, поэтому присоединение к НАТО приведет к эскалации кризиса. По его мнению, вместо расширения военного блока странам Запада нужно найти другие решения и «мыслить нестандартно».

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что, по мнению Вашингтона, Киев готовит для Москвы «военные сюрпризы», а потому ждет результатов их применения. Американский чиновник утверждал, что Украина разработала план, который поможет ей победить Россию на поле боя.