В США рассказали о планах Запада в случае успеха на Украине Правозащитник Барака спрогнозировал глобальную военную агрессию Запада при успехе на Украине

Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Партии зеленых Аджаму Барака заявил, что успех в украинском конфликте мог бы вдохновить Запад на глобальную вооруженную агрессию. Эксперт при этом назвал «катастрофой» возможную победу Украины. По его словам, военная стратегия США заключается «в сохранении мирового господства белого Запада», передает РИА Новости.

Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества. Это еще больше подстегнуло бы «коллективный Запад» продолжать следовать военной стратегии США, направленной на сохранение мирового господства белого Запада, — сказал Барака.

Он неоднократно критиковал США и Европу за использование Минских соглашений для подготовки к конфликту с Россией.

В Великобритании генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга ранее назвали одним из основных инициаторов конфликта на Украине. Соответствующие комментарии оставили читатели британской газеты The Daily Mail на сайте издания. Многие указали на то, что риторика Столтенберга не прекратится, и отметили, что он таким образом разжигает третью мировую войну. Некоторые предположили, что генсек НАТО напрямую связан с западными оружейными компаниями.